Primarie? Il leader M5s vince nei primi sondaggi, dicono Ghisleri, Pregliasco e Noto

Ma quanto è davvero minaccioso, Conte, per Schlein? L’ex direttore e cofondatore di Youtrend Lorenzo Pregliasco ricorda i dati pubblicati già nel dicembre del 2025, in un sondaggio in cui la figura di Conte aveva staccato nettamente Elly Schlein, nelle risposte alla domanda “chi voteresti come premier tra Giorgia Meloni e questi candidati?”. I candidati erano appunto Conte, arrivato primo con il 49,9 per cento, davanti all’ex sindaco di Bari ora europarlamentare dem Antonio Decaro (48,4), a Silvia Salis (48,2), a Paolo Gentiloni (47,2), a Elly Schlein (46,4) e ad Ernesto Maria Ruffini (39). Portando lo scenario a oggi e su un’ipotesi di primarie, la partita sarebbe già chiusa a favore di Conte se il Pd si presentasse con più di un candidato, anche perché, dice Pregliasco, “se Conte, finora, in rilevazioni virate sulla gara diretta con Meloni, ha fatto il pieno di voti nel M5s, Schlein non ha fatto il pieno di voti nel Pd”. Non solo: “Conte, finora, ha ‘pescato’ più voti nel Pd di quanti Schlein ne abbia pescati nel M5s”. C’è poi l’elemento “déjà vu”: “E’ come se un potenziale elettore di centrosinistra vedesse più facilmente Conte come premier perché lo è già stato”.