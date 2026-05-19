Accanto a Mattarella o in Grecia, Meloni mette sempre ansia al Pd

Raccontano che Elly Schlein non si stia impegnando più di tanto per ottenere che la candidatura di Maurizio Martina alla guida della Fao vada in porto. Dicono che la leader del Partito democratico non abbia un grande interesse in questa partita. Il suo obiettivo principale infatti è quello di mantenere buoni rapporti con il premier spagnolo Sánchez. E se Sánchez tiene ad avere uno spagnolo in quel ruolo lei non farà più di tanto per spingere invece l’ex segretario del Pd. Non è un caso se nei suoi colloqui con il primo ministro spagnolo abbia diplomaticamente sorvolato sulla vicenda. Il Pd e il Psoe sono i partiti più forti del gruppo socialista all’Europarlamento e Schlein è interessata a mantenere buoni rapporti per altri motivi. Comunque, ragionano al Pd, se Martina non ce la farà, la colpa non sarà della segretaria dem ma sarà da attribuirsi a Giorgia Meloni perché questa è una partita che si gioca tra governi europei.

Ma che fine ha fatto la grande manifestazione contro la guerra lanciata da Elly Schlein e accolta positivamente dalle altre opposizioni? Doveva essere un’iniziativa in grande stile, ma adesso non se ne sente più parlare e in molti, anche tra gli esponenti del Partito democratico, sostengono che non si farà più. Colpa, dicono, del fatto che i leader del campo largo si parlino poco e niente tra di loro. Prova ne è la tacita decisione di tutti, anche di Nicola Fratoianni e Bonelli, che pure avevano chiesto a gran voce un incontro di tutti gli alleati, si sia ritenuto più opportuno fissare un tavolo per il programma non prima dell’autunno.

Del resto, i leader del campo largo non hanno preso una decisione nemmeno per quanto riguarda la legge elettorale. Seguire la linea di Dario Franceschini e presentare emendamenti per cambiare la riforma proposta dal centrodestra oppure presentare solo emendamenti soppressivi? I secondi, ragiona qualcuno al Nazareno, hanno un indubbio vantaggio: quello di evitare frizioni all’interno del centrosinistra e dentro lo stesso Partito democratico. Un esempio su tutti? Il tema delle preferenze che divide non solo le opposizioni ma anche gli stessi dem.