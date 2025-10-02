"L'Italia è pronta a valutare sanzioni contro Israele", ha detto Tajani alla Camera

"La crisi umanitaria nella striscia è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Condanniamo con forza le parole di alcuni ministri israeliani, condanniamo l'atteggiamento aggressivo di alcuni coloni e siamo contari a nuovi insediamenti in Cisgiordania perché vanno contro all'idea di due popoli e due stati"

"La crisi umanitaria nella striscia è inaccettabile, questa carneficina deve finire. Condanniamo con forza le parole di alcuni ministri israeliani, condanniamo l'atteggiamento aggressivo di alcuni coloni e siamo contari a nuovi insediamenti in Cisgiordania perché vanno contro all'idea di due popoli e due stati. L'Italia è pronta a valutare sanzioni contro Israele", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiornerà la Camera dei deputati sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.

"Ho chiesto a Israele di mettere fine alle violazioni del diritto internazionale umanitario che commette nella Striscia di Gaza. L'azione di Israele e' andata oltre il diritto all'autodifesa", ha aggiunto il ministro che ha aggiunto che è sua intenzione "attivarsi per riconoscere lo Stato palestinese a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci a ogni presenza politica e militare a Gaza e in Cisgiordania".

Per quanto riguarda la Flotilla, la Farnesina ha riportato che il ministro Tajani è stato in contatto con il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar in merito all'assistenza dei cittadini italiani a bordo della Flotilla che sono stati fermati dalla Marina israeliana. La nota spiega che l'intero equipaggio delle navi sarà trasferito al porto di Ashdod e trattenuto in centri adibiti a tal fine. Lì chi era a bordo delle imbarcazioni della Flotilla potrà scegliere tra due alternative. La prima è accettare l'espulsione volontaria immediata, che avverrà nei tempi più rapidi possibili. La seconda è rifiutare l'espulsione immediata, accettando una detenzione in carcere in attesa di rimpatrio forzato: In questo caso, membri della Flotilla dovranno attendere il provvedimento di respingimento dell'Autorità giudiziaria, la cui pronunzia giunge generalmente dopo 48-72 ore. L'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv segue il caso con la massima attenzione e ha già preparato un programma di assistenza consolare.