Gaza, approvate le risoluzioni di maggioranza e di Iv. Bocciata quella di Pd, M5s e Avs

I partiti di governo votano la mozione dei renziani, sulla quale si sono invece astenute le opposizioni. Con l'eccezione dei dem Guerini, Madia, Quartapelle e Merola che si sono espressi a favore dei testi di Italia viva

La Camera ha approvato con 182 voti a favore, 101 astenuti e nessun voto contrario la risoluzione di maggioranza e Azione per sostenere "l'iniziativa di pace messa in

campo dagli Usa" per Gaza. Respinto Il testo di Pd, M5s e Avs che non hanno accettato la riformulazione del governo.

Approvata invece la mozione di Italia Viva, col parere favorevole del governo: 105 astenuti, favorevoli 181. Tra gli astenuti ci sono Azione, Pd, Avs e M5s, anche se tra i dem in quattro si sono espressi a favore: Guerini, Madia, Quartapelle e Merola.

"La maggioranza voterà la risoluzione di Italia viva, i renziani ricambieranno il favore", avevano lasciato trapelare da Italia viva poco prima delle comunicazioni in Aula del ministro Antonio Tajani. Una corrispondenza (confermata poco dopo) che rischiava di dividere l'opposizione, imbarazzando il Pd - in particolare la quota dei riformisti dem che infatti hanno votato diversamente dal resto del partito.



Nel corso delle comunicazioni alla Camera il ministro aveva detto: Ok del governo alle due risoluzioni di maggioranza, presentate. Mentre no "alla risoluzione 6200 a firma Bonelli, Conte, Schlein e altri" per la quale il parere del governo "è contrario a eccezione del capoverso numero 2 degli impegni su cui il parere è favorevole, subordinatamente alla cancellazione della parola 'illegittimamente'".



Avs tuttavia non dovrebbe con il Pd la riformulazione proposta da Tajani, che in merito agli testi presentati ha detto: "Sulla risoluzione 6201, a firma Boschi e altri, il parere è favorevole e sulla risoluzione numero 6203 a firma Magi, Della Vedova, il parere è contrario sulle premesse e sull'impegno quattro. Favorevole sulle restanti parti".

