Israele ha fermato 19 imbarcazioni della Flotilla, altre 23 navigano ancora verso Gaza

Diciannove imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state intercettate dalla marina israeliana. Secondo il sistema di tracciamento delle rotte delle imbarcazioni, consultabile sul sito della Flotilla, sono state fermate l'Adara, la All Inn, l'Alma, l'Aurora, la Captain Nikos, la Dir Yassine, la Florida, la Grande Blu, la Hio, Huga, la Karma, la Mohammad Bhar, la Morgana (dove navigavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi), la Otaria, la Oxygono, la Seulle, la Sirius, la Spectre e la Yulara. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. Alla Rai, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che i nostri connazionali “saranno trasferiti nel porto israeliano di Ashdod e poi espulsi nel giro di 2 o 3 giorni” e ha ricordato di avere chiesto a Tel Aviv di non usare violenza e che gli attivisti stanno assumendo un atteggiamento “gandhiano” di fronte all'assalto dei militari israeliani.

Israele sostiene che tutti gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati siano "sani e salvi". A comunicarlo è stato il ministero degli Esteri dello Stato ebraico: "Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri stanno venendo trasferiti in un porto israeliano", ha scritto su X il ministero. "Greta e i suoi amici sono sani e salvi".

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati", ha detto in un video pubblicato su Facebook il senatore Marco Croatti.

"Se state guardando questo video è perché probabilmente sono stata fermata e catturata illegalmente da Israele. Ci hanno intercettate in acque internazionali, hanno violato il diritto marittimo internazionale, hanno preso di mira persone civili che portano aiuti, e lo hanno fatto impunemente", ha detto in un altro video l'europarlamentare Benedetta Scuderi prima dell'arresto da parte della marina israeliana. "Questo è un vero e proprio atto di pirateria. Noi equipaggio di mare e voi equipaggio di terra abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile e che siamo disposti a lottare per averlo".

Delle 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.

La Colombia ha espulso i diplomatici israeliani

Il presidente Gustavo Petro ha annunciato l'espulsione dell'intera delegazione diplomatica israeliana in Colombia in risposta all'intercettazione e alla detenzione da parte di Israele degli attivisti della Global Sumud Flotilla. Su X, Petro ha reso noto che due cittadini colombiani sarebbero fermati dalle forze israeliane, affermando: "Se questa informazione è vera, si tratta di un nuovo crimine internazionale da parte di Netanyahu. Il ministero degli Esteri deve avanzare tutte le richieste del caso, anche all'interno del sistema giudiziario israeliano. Invito gli avvocati internazionali a sostenere la Colombia insieme ai nostri avvocati".

Una notte di presidi e manifestazioni

In tutte le maggiori città italiane ci sono state manifestazioni e presidi per manifestare vicinanza alle persone a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

A Roma, un corteo di circa 10mila partecipanti, è partito da piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini e si è diretto a piazza Barberini. A Napoli gli studenti dei Collettivi universitari e Pro Pal hanno occupato questa sera i binari della stazione centrale. Anche a Milano e Torino, i manifestanti hanno bloccato le stazioni.

