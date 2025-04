Meloni e la diplomazia del sagrato. A San Pietro accoglie i big, ma resta fuori dalla foto con i quattro

La premier vede Trump ma è assente dalla foto del presidente americano con Zelensky, Macron e Starmer. Il pranzo con Milei e gli incontri con von der Leyen e il leader di Kyiv (in programma nel pomeriggio)

Tailleur nero, capelli raccolti in un chignon, occhiali da sole neri. Giorgia Meloni appare così al mondo, sul sagrato di San Pietro nel giorno dei funerali di Papa Francesco. La premier prima della cerimonia, come si era ripromessa, non ha partecipato ad alcun vertice. E' assente nella foto che sta facendo il giro del mondo dentro la basilica di San Pietro: Zelensky, Trump, Starmer, Macron. Ovvero: Ucraina, America, Gran Bretagna, Francia. In quel momento Meloni si trovava sul sagrato di San Pietro ad accogliere la miriade di delegazioni arrivate a Roma per l'evento. "Non era un vertice", dicono da Palazzo Chigi per abbassare l'enfasi dell'immagine di questo quartetto, anche se forse qualcuno nell'ufficio diplomatico italiano non ha funzionato alla perfezione.

Meloni incontrerà Zelensky nel pomeriggio a Palazzo Chigi per un bilaterale. Dal governo c'è chi fa trapelare la spinta della premier dietro al vero incontro della giornata: quello, sempre dentro la basilica di San Pietro, fra il presidente ucraino e quello americano, un'immagine uscita da serie di Neftlix.

In piazza Meloni ha salutato, fra gli altri, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, ma anche il cancelliere tedesco uscente Scholz e il principe William. A termine delle esequie ha avuto un breve colloquio con Trump, ripartito subito con la moglie Melania da Fiumicino. E ha avuto anche un altro colloquio con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La quale alla fine non è riuscita nell'obiettivo di un bilaterale Ue-Usa.

Grande evento, organizzazione impeccabile sotto l'aspetto della sicurezza e della gestione dei fedeli. Con una nota la premier ha voluto "sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile. Esprimo il mio sentito ringraziamento a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell'Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, le Forze Armate, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l'Enac, l'Enav, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato. A tutti va il grazie del Governo e mio personale per aver garantito con professionalità, dedizione e spirito di servizio il sereno svolgimento di una giornata storica per l'Italia e per il mondo intero".

Dopo la messa pranzo di Meloni con il presidente argentino Milei a Palazzo Chigi. Aspettando Zelensky nel pomeriggio.