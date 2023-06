Meloni: "Soddisfatti dalla bozza del Consiglio Ue. L'odg su Santanché? Non è un segnale politico"

"Sull'immigrazione, siamo riusciti a cambiare punto di vista dell'Europa. Su Tunisia, flessibilità sull'utilizzo dei fondi e sui primi passi per un Fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane. La ministra del Turismo? Chiarirà in aula mercoledì", dice la premier

"La conclusioni del Consiglio per noi sono un'ottima base di partenza: sull'immigrazione, sulla Tunisia, sulla flessibilità sull'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un Fondo sovrano europeo, ci sono le posizioni italiane. Per cui la bozza di conclusioni è assolutamente soddisfacente", dice Giorgia Meloni durante il punto stampa a Bruxelles, dove la premier partecipa ai lavori del Consiglio europeo, in programma oggi e domani.



Per quanto riguarda l'immigrazione, "siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, ed era impensabile 8 mesi fa", spiega la presidente del Consiglio secondo cui l'annosa divisione "tra paesi di primo approdo e paesi di movimenti secondari" è stata superata, arrivando a un "approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna". Importante, sottolinea Meloni, è che ci sia nella bozza un paragrafo dedicato alla Tunisia: "Non nel capitolo delle migrazioni ma in quello dedicato alla relazioni esterne. Questo racconta l'idea del parteniarato strategico con i paesi del nord Africa, che è per noi un cambio di passo importsante". Sulle risorse necessarie a questo tipo di strategia, aggiunge, "oggi si stanno facendo i primi passi".

Quanto alle critiche contro la Bce avanzate ieri in Parlamento, la premier ribadisce di aver "detto cosa penso" e rivendica l'impegno del governo sui mutui: "Un tema su cui siamo stati sensibili fin dall'inizio", dice citando la legge di Bilancio. "Ma bisogna fare di più".

Infine - sollecitata dalla domanda del Foglio - a proposito del caso politico di queste ore, il pasticcio sull'ordine del giorno avanzato dal Pd contro Visibilia editore, la società riconducibile alla ministra Santanchè, e approvato dal governo - Meloni scansa le polemiche: "Non va interpretato politicamente. La ministra sarà in Aula mercoledì e quello sarà il giorno in cui chiarirà la sua posizione".