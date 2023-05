Von der Leyen sorvola l'Emilia-Romagna con Meloni: "Qui per dire che l'Europa è con voi"

"Sono qui per mandare un messaggio e dire all'Emilia-Romagna: l'Europa è con con voi". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha voluto rendersi conto di persona della gravità della situazione in Emilia-Romagna. Così in tarda mattinata, insieme alla premier Giorgia Meloni, ha sorvolato le zone colpite dalle alluvioni durante le ultime settimane. Entrambe sono state accolte all'aeroporto di Bologna dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna Attilio Visconti, e dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Von der Leyen e Meloni sono poi salite insieme a bordo dell'elicottero dell'Aeronautica militare per sorvolare le zone colpite dall'alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forlì, Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Bagnacavallo, Lugo). Insieme ai due presidenti, anche il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, e Curcio.

Poi hanno tenuto un punto stampa, sempre dall'aeroporto di Bologna. "Sono venuta qui per mandare un messaggio: l'Europa è con voi", ha detto von der Leyen. Secondo Meloni in queste ore, anche con la visita della presidente della Commissione, l'Ue sta mostrando "segnali concreti di solidarietà" verso i territori colpiti dalle alluvioni. "E' importante che von der Leyen abbia visto la situazione con i suoi occhi", ha proseguito la premier.

All'Europa "faremo anche richiesta per l'attivazione del fondo di solidarietà che, come voi sapete, è un fondo previsto proprio per i disastri, le calamità naturali. Purtroppo un fondo al quale l'Italia ha già dovuto accedere altre volte", ha aggiunto la presidente del Consiglio. Che ha anche ringraziato il presidente della regione Stefano Bonaccini "per la sua presenza, disponibilità e attenzione: stiamo lavorando molto bene in queste ore". Da par suo Von der Leyen, che a breve si recherà a Cesena, ha insistito sull'utilizzo dei fondi di coesione. Specificando anche che "lavoreremo a stretto contatto con le autorità italiane".