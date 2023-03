L'atteso contatto tra Schlein e Bonaccini, con l'occhio a capigruppo e segreteria

La mattina il buio, il primo pomeriggio la nebbia, poi arriva sussurrata la schiarita: “Si sono sentiti”. I protagonisti della telefonata, attesa con trepidante inquietudine da parlamentari e dirigenti pd, sono il governatore dell’Emilia Romagna e presidente dem Stefano Bonaccini e la neosegretaria Elly Schlein. Il contatto avviene dopo vari giorni di silenzio, silenzio che aveva alimentato dubbi da entrambi i lati del nuovo Pd: davvero Schlein e Bonaccini intendono far crescere il partito all’insegna dell’unitarietà? “Dipende come la realizzi, l’unitarietà”, diceva ieri mattina un bonacciniano perplesso. E infatti – a monte della telefonata in cui “finalmente”, per dirla con le colombe sia bonacciniane sia schleiniane, “si è giunti quantomeno a mettere all’ordine del giorno” la non più rinviabile questione dei capigruppo e della segreteria – le voci già dilaganti nel fine settimana e nelle prime ore del lunedì erano diventate montagne di supposizioni: “Più tardano a sentirsi, più è chiaro che Schlein vuole entrambi i capigruppo a lei vicini”, diceva un deputato della minoranza. “Elly si sta prendendo il tempo necessario per fare le scelte giuste”, vaticinava invece un deputato della maggioranza, mentre c’era chi cercava di cogliere i segni e i simboli nella visione ripetuta, settimana scorsa, alla Camera, di una Debora Serracchiani, capogruppo attuale, intenta a confabulare con Chiara Braga, deputata iper-schleiniana considerata papabile per la carica ora ricoperta da Serracchiani — in caso la segretaria non volesse dare corso all’unitarietà fino al punto da lasciare le cose come stanno alla Camera, dove già siede lei stessa come deputata (questo era il timore di una parte dei bonacciniani, a sera diventato quasi certezza).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE