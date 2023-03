Il fantasma dei decreti Salvini. Sull'immigrazione Conte è in difficoltà

Nessuno dimentica quella foto. Giuseppe Conte sorride accanto a uno dei suoi vice. Entrambi hanno in mano un foglio che recita “Decreto Salvini”. “È uno stigma che purtroppo ci portiamo ancora dietro, ma ingiustamente, abbiamo fatto mea culpa e quei decreti li abbiamo abrogati”, dice oggi Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento a Montecitorio con una punta di frustrazione. E però, c’è poco da fare, sull’immigrazione il M5s prova a fare opposizione, ma arranca. “Sono in imbarazzo”, dice un autorevole deputato del Pd: “È inevitabile, su certi temi è difficile fare giravolte”. E d’altronde se i dem cercano di offrire un approccio radicalmente opposto a quello della destra all’immigrazione, il M5s sogna una via mediana, meglio, un via ambigua. Basta scorrere le dichiarazioni di Giuseppe Conte per capirlo. “Meloni voleva fare il blocco navale e invece l’unica certezza è che gli sbarchi aumentano”, diceva due giorni fa. Parole che fanno inaspettatamente il paio con quanto detto da Salvini nel corso della conferenza stampa a Cutro. “Nel 2019 ci fu il minor numero di morti in mare: le coincidenze in politica non esistono”. Ne rivendicavano entrambi il merito?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE