Il viaggio franco-tedesco negli Usa mentre il governo Meloni sull'Ira balbetta

Le Maire e Habeck volano da Biden in vista del Consiglio europeo in cui i capi di stato e di governo discuteranno della risposta all'Inflation reduction act. L'Italia resta isolata

C’è chi rievocherà il viaggio in treno verso Kyiv; chi suggerirà il paragone scomodo col predecessore, di quando era lui, il presidente del Consiglio italiano, a volare in America a nome dell’Europa. La triade che non c’è più, dunque? L’Italia che resta a guardare? A Palazzo Chigi, più banalmente, dicono che è tutto sotto controllo, ché il luogo deputato per affrontare la discussione sarà il prossimo Consiglio europeo. E ci sta.