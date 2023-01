Meloni tra Rivera e Turicchi. Chi sono i candidati alla direzione generale del Tesoro

Entrambi i papabili sono economisti formati al Mef. La premier e il ministro Giorgetti comunicheranno la scelta nel Consiglio dei ministri delle 18. Il presidente di Ita Turicchi sembra al momento il favorito, ma le sorprese non possono essere escluse

Erano due sconosciuti, oggi li conosce anche la casalinga. Fino a pochi giorni fa nessuno sapeva quale fosse la faccia e neppure la funzione di un direttore generale del Tesoro, da oggi sì. Titoli di giornali, banchieri che si sono espressi a loro favore (vedi Carlo Messina, ceo di Intesa San Paolo), ministri che ne hanno chiesto al rimozione… Uno si chiama Alessandro Rivera, ed è l’attuale direttore generale del Tesoro, l’altro è Antonino Turicchi, oggi presidente di Ita, la figura destinata a prendere il suo posto.

Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti nel Cdm di oggi pomeriggio alle ore 18 comunicheranno infatti il nome del direttore generale del Tesoro. Turicchi viene dato per certo, ma Rivera non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione. Sono entrambi dirigenti di altissimo valore, economisti che si sono formati al Mef. Rivera ha visto passare più ministri dell’Economia che treni.

Indicato da Giovanni Tria con il governo gialloverde è rimasto in carica con quello giallorosso (ministro Gualtieri) e con quello Draghi (ministro Franco). Turicchi è stato invece lo storico direttore generale della Cassa depositi e prestiti quando la Cdp ha cambiato natura per trasformarsi in una società mista e privata. Parliamo degli anni del governo Berlusconi e dei ministri Tremonti e Siniscalco.

Turicchi ha poi scelto una carriera che lo ho portato nel privato. Membro di molteplici Cda tra cui quello di Autostrade, Leonardo, Mps, presidente del Consiglio di Amministrazione di St Microelectonics, Fintecna fino alla nomina a presidente di Ita con Giorgetti. Per Rivera si parla di un incarico di prestigio alla Bei. Più fonti confermano che la scelta cadrà su Turicchi. Il nome lo conoscono tuttavia solo Giorgetti e Meloni. Turicchi è la figura che preferisce Meloni, Giorgetti ha nominato Turicchi a Ita. Vincono comunque. La notizia è se il nome fosse un altro o se Rivera alla fine possa perfino restare.