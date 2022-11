Sciopero o no? La manovra di Meloni spiazza la Cgil, che si riunisce per elaborare una risposta

Andare in piazza col Pd contro il governo, o salvaguardare la propria autonomia mettendo in campo un altro tipo di protesta. Ma soprattutto: su cosa concentrare la mobilitazione, visto che sui temi chiave, taglio del cuneo fiscale e pensioni, il governo ha fatto quello che il sindacato chiedeva?

Scioperare o non scioperare, questo è il problema. Andare in piazza col Pd a dicembre contro il governo, o salvaguardare la propria autonomia mettendo in campo un altro tipo di protesta sulla manovra. Ma soprattutto: su cosa concentrare la protesta, visto che sui due temi chiave, taglio del cuneo fiscale e pensioni, il governo Meloni ha fatto quello che il sindacato chiedeva?