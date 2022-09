"È possibile fare qualcosa di diverso in economia. Ma niente soluzioni precotte" dice Claudio Borghi

frecciatine in coalizione

L'avvertimento del deputato leghista sembra rivolto proprio alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e al suo sfozo per votarsi alla religione della cautela, per quel che riguarda il bilancio statale, ma non solo

L’avvertimento arriva dall’organo ufficiale del partito. “Se chi ha votato per un cambiamento poi si ritrova i soliti tecnici e il solito ‘ce lo chiede l’Europa’, allora non sia va da nessuna parte”. A Claudio Borghi non deve parer vero, dopo quasi due anni di costrizione, di essere incaricato da Salvini di suonare, di nuovo, la sua campana preferita. “Certo che è possibile fare qualcosa di diverso in economia”, dice il neo senatore della Lega, su Radio Libertà.

“Ma bisogna trovare il coraggio di agire contro un sistema che ti offre facili soluzioni precotte, quelle del pilota automatico”. Altroché Draghi. E che l’avvertimento sia indirizzato alla leader di FdI, al suo sforzo di archiviare i toni da barricadera per votarsi alla morigeratezza di bilancio, diventa subito chiaro. “Abbiamo visto quanto velocemente i governi siano caduti in passato. Credo che sia tutto interesse di Giorgia Meloni riuscire a far qualcosa di diverso rispetto”.

Vale in ambito economico e non solo. “Perché anche sulle sanzioni alla Russia noi porteremo in tutte le sedi le nostre proposte di distensione”, dice Borghi. Alleata avvisata. E siamo solo al giorno quattro.