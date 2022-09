Draghi litiga col Senato, che litiga con se stesso. Conte tiene tutti sotto ricatto, poi l'intesa

Una giornata intera a negoziare quel che il premier non è disposto a concedere: "Non chiedetemi condoni tombali sui crediti, non se ne parla". Il M5s non rinuncia alla sua propaganda, e spinge gli altri partiti ad assecondare l'azzardo: "Non regaleremo ai grillini questo spot elettorale". Le mediazioni col Mef, poi s'intravede un'intesa. Ma sui dettagli si lavorerà tutta la notte

Quando le ombre della sera s’allungano ormai sui corridoi di Palazzo Madama, su una sola cosa si è davvero d’accordo: “Vedrete che la notte porterà consiglio”, dicono tutti. Lo dicono i responsabili dei partiti di maggioranza impegnati da ore in una negoziazione estenuante; e lo dicono i consiglieri di Mario Draghi. E però gli uni e gli altri interpretano quell’auspicato sussulto di ragionevolezza tardiva come una resa della controparte: gli uni e gli altri, di nuovo, in conflitto tra loro. “No, l’intesa sul Superbonus non c’è, qui rischia di saltare tutto”. A renderlo esplicito, a metà pomeriggio, è il sottosegretario leghista all’Economia, quel Federico Freni che s’era detto fiducioso, lasciando il Senato, di poter convincere il premier. Sennonché, nel frattempo, il suo stesso ministro, dopo l’ennesimo consulto con Palazzo Chigi, lo informava che no, la mediazione non reggeva. “Draghi non cede”.