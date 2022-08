"Meloni ci porta al default". Parla Calenda

Che sia davvero questo, lo scopo: riuscire a farli arrabbiare entrambi, con una stessa frase. “Ma no, io lo dico perché è proprio così”. Dice, Carlo Calenda, che “in quanto ad agenda economica, Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni sono in perfetta sintonia: professano lo stesso statalismo improvvisato”. E però dei due, è una sola quella che ha legittime ambizioni di applicarle al governo, quelle ricette. “E così porterebbe l’Italia non tanto all’epoca truce del Ventennio, ma in zona Venezuela”. Donna Giorgia come Maduro? “Il programma economico della destra sovranista è la ricetta perfetta per il default. E poi le continue, surreali dichiarazioni di voler modificare il Pnrr negoziato con Bruxelles da Draghi. Magari realizzerebbe un decimo di quello che promette, ma con il solo uso scriteriato della propaganda Meloni sta producendo una fuga degli investitori internazionali dal nostro mercato del debito. In questo, la sua ascesa è analoga a quella di Salvini”.

