Governare? Sì, dal centro. La lezione americana. Il test di Biden, il percorso del Pd

Con i “mostri” della politica, come Calenda e Renzi, o Joe Manchin in America, bisogna fare i conti, perché senza di loro non si costruisce una “big tent” aperta alla maggioranza degli elettori

Vedremo come andrà a finire. Ora, certo, Renzi e Calenda devono dimostrare che non si tratta soltanto di un’alleanza tattica, di un accordo esclusivamente elettorale, o di una tregua temporanea in mancanza di alternative; che è solo il “primo passo” e che a partire da questa alleanza sapranno costruire davvero “qualcosa di nuovo”, e magari quel partito liberal-democratico europeo e atlantico che auspicano in molti.