Letta prova a domare Calenda ma i veti restano

Uno chiede “patti chiari”. L’altro replica che i “patti sono chiarissimi”. Entrambi si vogliono incontrare, ma non ci si vede. In serata però Enrico Letta e Carlo Calenda si sentono più volte al telefono. Doveva essere il giorno del “o la va o la spacca”, dello showdown, quello in cui il segretario del Pd e il leader di Azione si sarebbero messi d’accordo o avrebbero deciso di andare ognuno per la sua strada. E invece no. Si tentenna. L'incontro è posticipato a domani mattina alle 11 alla Camera. La giornata scorre a colpi di repliche. Di inviti a vedersi “ma…”. E la soap opera Pd-Azione presta il fianco al favoritissimo centrodestra, quello che doveva spaccarsi e che invece è già in campagna elettorale. Licia Ronzulli, senatrice di FI, ma soprattutto donna-agenda di Silvio Berlusconi, ne approfitta subito. Su Twitter mette il dito nella piaga: “Letta e Calenda sembrano due adolescenti in una tipica storiella estiva, tenera ma senza alcuna prospettiva”. Secca la risposta di Calenda: “E’ quasi una cena elegante”.

