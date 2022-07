Ci sono già otto candidati premier per elezioni che non prevedono candidati premier

Non ci sono programmi di governo, non si sa se, per esempio, Lega e Fratelli d'Italia vogliono ancora uscire dall’euro o se il Pd è favorevole o contrario ai rigassificatori di quell’agenda Draghi che pure rivendica di aver ereditato, insomma non si capisce niente, ma in compenso i candidati presidenti del Consiglio di destra e di sinistra spuntano come funghi alle prime piogge (assai attese per la verità) d’agosto. Così l’impressione è quella di essere giunti alle frontiere del Cottolengo, o in una specie di affollatissimo porto di mare, fate voi. Con la gente che vaga per i corridoi della clinica, o nei bagni, e urla cose apparentemente prive di senso, tipo Carlo Calenda (6 per cento nei sondaggi) che fa sapere al centrosinistra intero che “sono disponibile a correre da premier”, mentre Enrico Letta (23 per cento nei sondaggi) gli risponde che anche lui è pronto, ma “a fare il front runner” di una coalizione che non si capisce ancora da chi sarebbe composta. E Letta non dice “premier” soltanto perché forse si ricorda che prima bisogna soprattutto riuscire a vincerle, le elezioni, e che l’ultima volta il presidente del Consiglio (Conte) lo si dovette andare a scovare in un buco oscuro a Volturara Appula. Dopo il voto. In un paese, l’Italia, che d’altra parte secondo regole costituzionali abbastanza note a tutti (e persino secondo la legge elettorale) non prevede né front runner né candidati premier né capi coalizione né tanto meno elezione diretta del presidente del Consiglio. Quindi? Boh.

