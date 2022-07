Ora la Lega vuole il proporzionale: contatti sotterranei con il Pd

C'è un pezzo di Carroccio che vuole capitalizzare l'esperienza Draghi e non fare la stampella a Meloni. Per la modifica della legge elettorale era cominciato un dialogo con l'area nordista del Pd. Ma quella linea si è rotta

Nella Lega c’è un fronte ampio che vorrebbe il proporzionale. I dirigenti ne parlano da mesi, seguendo il filo di un ragionamento che suona all’incirca così: non possiamo fare i portatori d’acqua di Giorgia Meloni. Proporzionale, dunque. Prima delle ultime amministrative, alcuni ambasciatori della Lega avevano iniziato a sondare anche il Pd attraverso l’area nordista del partito di Enrico Letta. Un tentativo che però si è infranto facendo temere ai leghisti che ci sia un patto tra Meloni e Letta per spartirsi la politica italiana. E però, quello stesso pezzo di Lega, il dialogo con i dem è disposto a riprenderlo. A Radio 24, ieri, il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, diceva così: “Ragionare di legge elettorale avrebbe senso, ma serve rispetto reciproco”. E si riferiva a ius scholae e cannabis legale, i due provvedimenti chiesti dal Pd che mettono in imbarazzo il Carroccio.