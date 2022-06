Tajani: "Sulle armi ci sono sfumature diverse, ma il sostegno all'Ucraina non è in discussione"

Il 21 giugno si avvicina, e la data è attesa non tanto come inizio ufficiale dell’estate. Incombe infatti, la data, come febbre latente sui giorni non semplici in cui, oltre a prepararsi al voto amministrativo di domenica 12, ci si prepara al momento in cui il premier Mario Draghi si recherà in Parlamento e farà le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. E la questione “armi all’Ucraina, si o no” (con eventuale minaccia del voto) aleggia, brandita seppure sottotraccia in alcuni settori della maggioranza (dall’opposizione invece Giorgia Meloni ha ribadito sul tema l’appoggio alla linea governativa).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE