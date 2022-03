Per Cabras (ex M5s) l'informazione censura la "carneficina degli ucraini a Donetsk"

"Con le armi all'Ucraina l'Ue si trasforma in una istituzione votata alla guerra". "L'Europa ha fatto sequestrare i suoi interessi delle classi dirigenti iper nazionaliste dell'est Europa". Oppure ancora, "L'allargamento occidentale verso est è stato minaccioso per la Russia". Sono alcuni stralci dell'intervento che il deputato ex grillino Pino Cabras ha tenuto quest'oggi alla Camera dopo l'informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla guerra in Ucraina. Coautore di diversi saggi con Giuletto Chiesa, Cabras non è nuovo a prese di posizioni ardite dal punto di vista geopolitico. In questa intervista di qualche anno fa al Foglio, per esempio, sosteneva che contro il Venezuala di Maduro ci fosse un complotto ordito dagli Stati Uniti.

Tornando all'oggi, comunque, il momento clou dell'intervento dell'ex M5s è quello in cui mostra una prima pagina della Stampa di Torino. Foto notizia con titolo: "La carneficina". Ebbene, su questa titolazione sopra l'immagine di corpi stesi a terra Cabras non ci sta. "Non viene spiegato che si tratta di cittadini della città di Donetsk, colpiti da un pezzo di missile ucraino". Insomma, l'informazione si censura per non dire quella che secondo il deputato è una verita scomoda. E che questo lo faccia apparire come uno strenuo filo putiniano non è che sembri interessargli granchè.