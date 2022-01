Il bis di Mattarella sarà diverso da quello di Napolitano, ci dice Eugenio Giani

Una rielezione nata per l'emergenza, ma per vivere anche dopo. Secondo il presidente della Toscana il presidente potrebbe essere il primo a vivere due mandati completi

“Vedendo anche com'è caratterialmente il presidente Mattarella penso che il suo ruolo lo svolgerà fino in fondo: sono convinto che sarà il primo a vivere due mandati completi”. Uscendo dal Quirinale il governatore della Toscana Eugenio Giani dice al Foglio che il secondo bis quirinalizio, dopo quello di Giorgio Napolitano del 2013, potrebbe essere diverso: nato per l'emergenza, ma per vivere anche dopo. Mattarella – sostiene – non farà come Napolitano, al Colle rimarrà altri sette anni.

Eppure in tanti hanno trovato che quella che sta diventato una prassi può essere un pericolo, una forzatura costituzionale. “Io – dice Giani – non lo vedo come un pericolo, la vedo come un'opportunità: in questi giorni mi sono reso conto di quanto sia difficile creare un equilibrio su una figura che poi svolga al meglio il ruolo del Presidente della Repubblica. Ci possono essere momenti in cui la via di uscita di un secondo mandato può essere risolutiva. Avere Mattarella al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi dà grande autorevolezza alle istituzioni italiane, Draghi con Mattarella presidente si sente a suo agio”, dice il governatore, sostenendo completamente ciò che il segretario del suo partito, Enrico Letta, ha spiegato ai giornalisti nel pomeriggio in conferenza stampa.

Eppure Giorgia Meloni ha già attaccato. “Rieleggono un presidente per sette anni per far durare il governo altri sette mesi”. “A Bruxelles e negli altri Paesi ci vedono come un riferimento perché sciupare questa opportunità, per il bene del paese questa è una scelta felice”, replica il governatore della Toscana.