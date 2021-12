Dopo la politica, una dose di Draghi anche per la classe dirigente

Doveva essere, almeno così si diceva, il tecnico destinato a svuotare la politica, il burocrate condannato a distruggere i partiti, il competente incaricato di commissariare il Parlamento. E invece, dopo dieci mesi di governo, Mario Draghi è riuscito a mettere in campo un Recovery parallelo a quello economico, inquadrabile anch’esso con un acronimo di quattro lettere: Pnrp. Ovverosia: Piano nazionale resilienza partiti. Sarà per la velocità impressa alla politica dalla stagione pandemica, che ha avuto l’effetto di far piombare il mondo intero dentro un drammatico acceleratore del futuro, sarà per la congiuntura astrale favorevole per il nostro paese (vedi l’Economist), sarà per tutto questo e sarà per molto altro ma alla fine dei conti si può dire che il presidente del Consiglio, con la sua azione di governo, con la sua capacità di smussare gli estremismi dei partiti e con la sua abilità a deideologizzare anche la più ideologica delle scelte politiche, è riuscito a fare con i partiti che fanno parte di questo Parlamento un’operazione simile a quella che periodicamente fanno le banche centrali con gli istituti di credito: ovviamente lo stress test.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE