Il green pass mette in conflitto interesse pubblico e diritto al lavoro. Caro Draghi, occhio

Il dubbio è che si stia commettendo un errore politico, dunque peggio che un crimine. I moralisti, esperti in errori politici perché non distinguono i due campi dell’etica e della politica, oggi dicono: non vi siete vaccinati, che è gratis, e allora non rompete e pagatevi voi il tampone, non vogliamo che le nostre tasse siano spese per le ubbie e le ansie di qualche milione di dementi. I moralisti oggi amano definirsi liberali, e questo è un abuso di titolo. I liberali infatti sanno che il diritto è formale, non sostanziale. Puoi essere demente quanto si vuole (diritto sostanziale) ma non c’è un obbligo a vaccinarsi, anzi, c’è il diritto di fare l’opposto (diritto formale).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE