Brokeback Lega

La corrente Mykonos, va detto, è una di quelle definizioni perfide e geniali che sono già lì pronte a rimanere nella storia (come la corrente thailandese del Pd). Quella Mykonos però, cioè la componente gay in seno alla maschissima Lega, deriva dalla famosa battuta di Salvini (battuta felice: “Mi è dispiaciuto solo che non l’abbiano fatto a Rapallo, tenendo i soldi in Italia”) quando Alessandro Zan, nel suo libro, rivelò di aver visto dei leghisti baciarsi tra loro. Cioè, tra maschi leghisti: in un certo senso, il trionfo del sovranismo. La corrente Mykonos è stata evocata ieri su questo giornale dal senatore Pillon, con quella faccia da frate cattivo del “Nome della Rosa”.

