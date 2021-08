Il Cretinismo collettivo di chi non capisce l'importanza di avere un Draghi al Quirinale

Si può essere insieme un bravo tipo, un ottimo giornalista, un amico di noi vecchie volpi e un cretino politico? Si può. E il dovere di un amico è di mettere in guardia da sé stesso chi è dotato di intelligenza e talento ma inciampa in evidenti difetti di vanità, di pressappochismo, di faziosità, di ingenuità quando parla di politica. Renzi deve fare attenzione al circuito del Libberale Collettivo, che si vuole leopoldino e arcinemico dei grillozzi, che si dà arie di draghismo ortodosso e oltranzista, ma sono appunto arie: se voglia evitare le trappole del renzismo minore, il buon manovratore, oggi impacciato sul piano del consenso, deve tenersi al quia. (Matto è chi spera che nostra ragione / possa trascorrer la infinita via / che tiene una sustanza in tre persone. / State contenti, umana gente, al quia, / ché, se aveste potuto veder tutto, / mestier non era parturir Maria; / …).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE