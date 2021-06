Il Pd romano punta al 70 per cento a Gualtieri su 60 mila votanti

Dopo il flop di Torino, i dem temono una replica nella capitale. Per scongiurarla stanno pensando di coinvolgere in qualche evento pubblico Nicola Zingaretti

Dopo il flop della partecipazione alle primarie del Pd a Torino, nel Partito democratico romano c’è grande preoccupazione per l’affluenza di domenica prossima nei gazebo. Nelle primarie capitoline infatti si dovrà decidere lo sfidante di Virginia Raggi e del ticket del centrodestra Michetti-Matone. Perciò sono vietati passi falsi. La percentuale che prenderà il sicuramente vincitore Roberto Gualtieri è stata suppergiù già stimata anche grazie al ritiro di una candidata forte, come la senatrice Monica Cirinnà, che avrebbe potuto sottrarre consensi all’ex ministro dell’Economia. Gualtieri dovrebbe partire da un consenso minimo del 70 per cento. Certo, l’improvvisa irruzione di Ignazio Marino, che sponsorizza il presidente del terzo municipio, Giovanni Caudo, potrebbe scompaginare un po’ le carte, perché sono diversi gli “orfani” dell’ex sindaco di Roma defenestrato dall’allora segretario dem Matteo Renzi. Però al Pd capitolino sono convinti comunque di riuscire a far prendere a Gualtieri la maggioranza schiacciante dei consensi.