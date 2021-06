Caccia al leader

Oggi sembra impossibile, vedendo quanto fatichino i principali schieramenti a trovare qualcuno che mostri la minima voglia di fare il sindaco, ma c’è stato un tempo in cui nelle campagne elettorali per la guida dei comuni si decidevano i leader e gli equilibri politici nazionali dei successivi vent’anni. A Roma, per esempio. Non per niente, con una dichiarazione di voto alle amministrative della Capitale – voto ipotetico, per giunta, essendo lui milanese – Silvio Berlusconi fece in pratica il primo passo della sua famosa discesa in campo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni