Nomine e chiusure. Così il Salvini di lotta e di governo finisce nella strettoia di Draghi

Il premier lo rassicura sulla discontinuità, ma il capo della Lega vuole la testa di Arcuri. "Non mando i miei alla Salute". Giorgetti chiede tempi lunghi al governo, e tifa per il bis di Mattarella. Ma il segretario deve gestire il malumore dei fedelissimi

Al mattino l’incontro con Mario Draghi. A pranzo con la sua Francesca, nel ristorante del fratello Tommaso Verdini, a due passi da Montecitorio. Nel mezzo, il dubbio sulla postura da tenere, sul respiro da modulare per capire com’è che vuole starci, la Lega, dentro questo nuovo governo. Dipendesse da Giancarlo Giorgetti, la questione sarebbe già risolta. “Per noi Draghi è irreversibile”, scherza il ministro dello Sviluppo, spingendosi a prefigurare, nei conciliaboli più riservati, anche una riconferma di un paio d’anni di Sergio Mattarella al Quirinale, magari fino a fine legislatura, prima dell’apoteosi di “super Mario”. Perché in fondo Giorgetti è questo, che spera: che non sia per nulla breve, così che possa essere davvero efficace, questo periodo di riabilitazione del Carroccio all’ombra del premier. Serve a completare la traversata verso il Ppe.