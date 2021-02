Draghi convoca Salvini dopo il cortocircuito sulle chiusure

Un incontro di trenta minuti. Per il leader della Lega "Il premier è d'accordo sul ritorno alla vita dove è possibile"

Lui dice di aprire aprire tutto, ma i suoi ministri in Consiglio dei ministri si accodano alla linea rigorista. Così Matteo Salvini, leader di una Lega di lotta e di governo, questa mattina è stato convocato dal premier Mario Draghi. Trenta minuti di colloquio per cercare una via comune ed evitare il solito effetto già visto ai tempi del governo dell'Unione con il Carroccio nella veste di Rifondazione.