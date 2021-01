Crisi politica e pandemia, niente di sbagliato

L’Unione europea non è particolarmente allarmata dalla crisi politica che sta attraversando l’Italia e il governo di Giuseppe Conte. In parte è dovuto alla tradizione creativa del nostro paese: tra istituzioni e maggioranze variabili, l’Italia “sembra sia sempre in grado di trovare delle soluzioni”, ha detto ieri un alto funzionario dell’Ue. Per il resto, “la vita delle società democratiche a volte è complicata”, anche se “in Italia più che altrove”, ha spiegato lo stesso funzionario.

