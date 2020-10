Oltre i contagi c'è di più

Le due velocità dell’Italia pandemica

C’è un paese che non litiga e si occupa di produrre risultati e c’è un paese che litiga e non riesce a far tesoro delle sue circolari (occhio all’11/8). La carezza di Mattarella alla scienza italiana è uno schiaffo alla politica incapace di imparare dai propri errori