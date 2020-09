Tridico, Appendino e Parisi. I disastri anti casta del M5s spiegati con tre nemesi

Aumentano gli stipendi, gonfiano i rimborsi e non si dimettono dopo una condanna. Hanno usato la loro diversità come una clava (o una gogna) contro gli avversari politici, ma una volta al governo i grillini si sono comportati non come i “vecchi partiti”, ma peggio. Archiviati pauperismo e giustizialismo, l'ultimo principio del M5s è l'ipocrisia