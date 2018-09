Cori e saluti dal balcone di Palazzo Chigi. I deputati grillini inneggiano a Di Maio

"Abbiamo appena approvato il Def che fa partire la Manovra del popolo". In una diretta Facebook pubblicata sulla sua pagina, il vicepremier Luigi Di Maio insieme ad altri ministri e parlamentari del M5s annuncia l'accordo raggiunto con il responsabile dell'Economia, Giovanni Tria, per la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Def), che prevede un deficit del 2,4 per cento. "Ne abbiamo parlato per tanto tempo e adesso finalmente la Manovra del popolo si farà con il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, superamento della legge Fornero, i soldi per i truffati dalle banche: si fa tutto quello che avevamo detto".

Salutando un centinaio di parlamentari grillini radunati fuori da Palazzo Chigi, Di Maio ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano se temesse la reazione dei mercati all'apertura della Borsa, domani mattina: "Non sono preoccupato per i mercati, ci sono tanti soldi per gli investimenti che faranno crescere l'economia".