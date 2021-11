Pensiamo forse che Mattarella abbia mentito ai bambini?

Il presidente Mattarella in visita a maggio alla scuola primaria Geronimo Stilton, Roma (LaPresse)

A maggio il presidente della Repubblica ha detto a degli alunni di una scuola primaria romana: “Io sono vecchio, fra otto mesi potrò riposarmi”

Lo scorso 19 maggio il presidente Mattarella ricevette gli alunni di una scuola primaria romana. Disse loro: “Io sono vecchio, fra otto mesi potrò riposarmi”. Sono passati sei mesi, dissipati in chiacchiere dette o scritte sull’eventualità di una rielezione di Mattarella. Mediocre considerazione si deve avere del presidente della Repubblica per aspettarsi che manchi a una dichiarazione così solenne come quella fatta a dei bambini.