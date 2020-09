Giorgio Armani: "La bellezza inclusiva è superata, nella scelta delle modelle vado oltre l'aspetto esteriore"

Il tempo per ricostruire. Il tempo per accettare, processi e cambiamenti che abbiamo capito di non poter governare interamente, e di farlo con i nostri tempi nuovi, assurdamente dilatati, innaturalmente estesi per la nostra esistenza fino all’altro ieri. Era dal giorno meno uno del lockdown, da quell’sms che ci svegliò in piena notte alla fine di febbraio annunciandoci che, per tutelare la salute dei propri ospiti (e nonostante nessuno lo obbligasse ancora a farlo), la sfilata sarebbe stata trasmessa a porte chiuse in diretta streaming , che volevamo esplorare il concetto di questi tempi bergsoniani, i tempi della nostra coscienza e di una democrazia estetica spesso mal intesa, con Giorgio Armani. Anzi, con il “signor Armani” come lo chiamano tutti e come lo chiamiamo anche noi perché ad esclamare “Giorgio” non abbiamo mai imparato nonostante la lunga consuetudine, anzi alla sola idea ci viene un brivido perché, sebbene lo abbiamo visto negli anni fermarsi per strada a parlare con tutti, dalla signora che vuole raccontargli di quella volta che si è sentita tanto elegante con una sua giacca al trucidissimo che reclama un selfie e gli abbiamo sentito lanciare battute anche parecchio sapide, riteniamo che al “signor Armani” ci si avvicini meglio mantenendo un filo di rispettoso distacco. Un approccio un po’ da sudditi, diciamo, e sappiamo già che la cosa lo farà molto ridere anche in questi giorni di prove intensissime della sfilata estate 2021 nel Teatro progettato da Tadao Ando in via Bergognone, che verrà trasmessa in diretta sui social ma anche e soprattutto in televisione e in chiaro, su La7. Un gesto che, dopo aver suscitato parecchi sopracciò nel mondo della moda che è sempre talmente avanti da non sapere più bene dove si trovi, in queste ultime ore ha scatenato la corsa all’imitazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni