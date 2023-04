Cabarettisti si nasce. E il primo fu un brigante

Il cabaret milanese nasce a Roma! Dopo l’arrivo dei piemontesi, Vittorio Emanuele promulgò un’amnistia per tutti. Sia detenuti politici sia comuni. Le galere dello Stato pontificio si svuotarono. Erano famose per il comfort e la bellezza dei luoghi. Con secondini molto attenti alla rieducazione del pregiudicato. La famosa legge Gozzini si ispirò ai princìpi delle case circondariali dello Stato vaticano. Quindi: corsi di pittura, scultura, teatro, lingua araba, dipingere vasellame, ecc. Tra i tanti beneficiari di questo indulto c’era il brigante Gasparone. Bellissimo uomo sulla cinquantina che aveva passato più tempo in carcere che fuori. Appena mollato dal carcere di Rimini si domandò: e adesso? Come mi guadagno la giornata? Arrivato a Roma a piedi si stabilì a Trastevere ed ebbe un’idea: girare le osterie e vantarsi. Raccontava episodi della sua vita da bandito. Quasi tutti inventati. Es: “Fui con la mia banda a rapinare la diligenza di Giuseppe Verdi, che transitava sull’Appennino romagnolo, destinazione Lucerna. Il bottino in lingotti d’oro fu equamente diviso. La mia parte la diedi in beneficienza all’orfanotrofio di Cleveland (Usa)”.

