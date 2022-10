L'allarme molto serio sui minori stranieri non accompagnati

Minori stranieri non accompagnati, in una sigla Msna. Un’altra emergenza che si abbatte sulle città lombarde, in primis Milano, che già fanno fatica ad affrontare le tante pressioni sociali che si accavallano all’interno di contesto molto critico condizionato dalle nuove povertà, materiali e educative. A Milano ne arrivano 6-7 al giorno, a Bergamo in un solo giorno ben 12. Con una legge all’avanguardia (Zampa) che li protegge, ma un sistema di accoglienza non più in grado di gestire tutti i nuovi arrivi. L’assessore comunale al Welfare della giunta Sala, Lamberto Bertolè, lancia di nuovo l’allarme. “La gestione dei minori stranieri non accompagnati ha bisogno di una profonda revisione, con l’introduzione di una regia nazionale che non scarichi tutte le responsabilità sui comuni e che si faccia carico di costruire un meccanismo di redistribuzione equo. A Milano, ma anche in altre città d'Italia – come è emerso dai confronti che abbiamo avuto con altri amministratori locali attraverso Anci – i numeri sono diventati insostenibili. Al momento sono 1.200 i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune – quasi il 10 per cento del totale dei minori stranieri presenti in Italia”, spiega.

