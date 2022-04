Da smart city a smart district, cambia la dimensione ma non il progetto

A fare da apripista fu Sharing Cities, un progetto finanziato dal programma Horizon 2020 – Smart Cities and Communities Lighthouse, di cui il Comune di Milano era partner con altre città europee, che mirava alla creazione di un quartiere a impatto zero. Forte di 8,6 milioni di euro stanziati dall’Ue, Palazzo Marino aveva individuato in Porta Romana-Vettabbia l’area su cui realizzare una sperimentazione da subito definita smart, intelligente. Tra le iniziative per promuovere le politiche green figuravano il bike sharing con 150 nuove bici elettriche e 14 nuove stazioni, dieci nuove aree per la ricarica di auto elettriche e un totale di 60 punti di ricarica, di cui 20 a ricarica veloce. Ma c’era anche un altro aspetto, allora forse non colto a dovere, che riguardava la territorialità: i servizi erano a disposizione per una zona della città ben precisa, di non più di 24 mila metri quadrati: solo chi l’abitava poteva usufruirne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE