Quartieri rinati nella pandemia. Viaggio a SoLo, South of Lodi

"Ricevo persino richieste dal condominio, ora che siamo tutti più raccolti in quartiere”. Raffaella Tondelli, psicologa, accoglie i suoi pazienti in corso Lodi 59: un numero civico conosciuto per le nove torri che si trovano all’interno del condominio e per la sfilza di negozi all’esterno che non solo hanno retto l’impatto della pandemia, ma hanno rilanciato nuove attività commerciali. Quando non lavora in ospedale, lei offre supporto a studenti che hanno disertato la Dad, ex malati di Covid in balia di ansia e insonnia, familiari che devono elaborare il lutto di parenti portati via dal virus. Inizia qui il viaggio in un altro quartiere diventato a km zero, sebbene presenti una morfologia dispersiva. In tanti lo chiamano Solo, South of Lodi, per contrapporlo a Nolo, North of Loreto. Ma per chi vive nella parte più popolare e popolata di corso Lodi, fra la propaggine periferica del Corvetto e quella più chiccosa di Porta Romana, è una terra di mezzo in cui si mescola di tutto un po’: l’ex quartiere operaio della vecchia Milano dove oggi c’è anche la Fondazione Prada è diventato un arcipelago, con tante piccole isole urbane divise dalla linea retta della lunga pista ciclabile di corso Lodi che porta in campagna.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni