Tre mari, tre fronti. Le rotte d'Europa sotto attacco. Ascolta il Foglio Daily

Nel Mar Nero uno sciame di droni russi ha colpito due navi mercantili nella zona economica esclusiva della Bulgaria: una è affondata, l'equipaggio è disperso. Per Paola Peduzzi è il nuovo test di Putin all'Europa, dopo i sabotaggi e le intimidazioni. Nel Mar Rosso, racconta Luca Gambardella, lo stretto di Bab el-Mandeb diventa un unico fronte fra due sponde: lo Yemen, dove gli houthi avanzano lungo la costa, e l'Etiopia, dove è ripresa la guerra in Tigray. Mentre l'Italia chiede di rafforzare la missione navale europea Aspides, tornando nel Mediterraneo la famiglia Haftar straccia il contratto con Webuild per l'Autostrada della pace in Libia, uno dei simboli dei rapporti fra Roma e Tripoli. Nel Foglio Daily di oggi ne parliamo con Luca Gambardella.