Dallo sfratto di Maricarmen a quello di Sánchez. Ascolta il Foglio Daily

Lunedì Pedro Sánchez ha sciolto le Camere e convocato le elezioni anticipate per domenica 29 novembre. La crisi è cominciata con lo sfratto di Maricarmen, un'anziana di 87 anni nel centro di Madrid, che ha riempito le piazze e spinto il governo a varare in fretta due decreti sulla casa. Venerdì il parlamento li ha bocciati, con i voti di popolari, Vox e degli indipendentisti catalani di Junts, che nel 2023 avevano permesso a Sánchez di restare al governo. I sondaggi danno a popolari e Vox la maggioranza assoluta, mentre a sinistra Sumar cerca ancora un leader. Si vota sull'ultimo grande governo socialista dell'Unione europea, e su un leader che più volte è stato dato per finito. Nel Foglio Daily di oggi ne parliamo con Marcello Sacco, che segue la politica spagnola per il Foglio.