Le quattro stagioni dell'Ucraina. Ascolta il Foglio daily

Lunedì i droni russi hanno colpito il centro di Kyiv in pieno giorno, fra cui un ospedale e l'Accademia delle scienze. Nella notte fra martedì e mercoledì quasi duecento droni e diversi missili hanno preso di mira la rete elettrica della capitale e della sua regione. Nel frattempo, nel nord della regione di Donetsk, l'operazione Vivaldi ha chiuso la sua terza fase: circa 176 chilometri quadrati ripresi e interi reparti russi che si arrendono, ufficiali compresi.