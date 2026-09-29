La firma russa sui sabotaggi in Europa

Oggi il governo estone ha attribuito formalmente alla Russia l’attacco incendiario contro Milrem Robotics, l’azienda di Tallinn che produce sistemi terrestri senza equipaggio e fornisce tecnologia all’Ucraina. Per Tallinn non si tratta più soltanto di un episodio di sabotaggio sul territorio nazionale, ma di un’operazione commissionata dai servizi russi. L’incendio era divampato nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso in un edificio utilizzato da Milrem e nei giorni successivi la polizia lettone aveva arrestato tre cittadini lettoni sospettati di aver appiccato il fuoco. L’indagine estone aveva mantenuto aperta – senza mai però rendere pubblici i dettagli dell’inchiesta – la possibilità che dietro l’episodio ci fosse un’operazione di sabotaggio. E oggi è arrivata la conferma: il servizio di sicurezza interno estone ha fatto sapere che la valutazione delle informazioni raccolte consente di stabilire che l’attacco è stato commissionato dai servizi russi, e il primo ministro Kristen Michal lo ha inserito in una più ampia campagna russa condotta in Europa per intimidire i paesi occidentali e ridurre il sostegno all’Ucraina.