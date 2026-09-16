Lo spettro di Grillo e le crepe del campo largo. Ascolta il Foglio daily

È bastata una foto. Grillo in piedi, in mezzo a Fedez e a Mr Marra, nello studio di Pulp. La puntata esce il 21 settembre, tra meno di una settimana, ma quell'immagine ha già fatto il suo lavoro. E poi c'è il logo che il fondatore si è messo sullo stato WhatsApp: le stelle cancellate, l'ultima “o” di Movimento sostituita da uno zero barrato. Movimento zero stelle. Traduzione non richiesta. Da lì in poi la domanda è una sola: Grillo farà davvero una lista contro Conte? Gianluca De Rosa ha sentito chi gli sta ancora vicino, e la risposta che si è portato a casa è che ci sta pensando sul serio – soprattutto per riprendersi il simbolo, visto che la causa contro il Movimento è stata rinviata a gennaio e una sentenza prima del voto non arriverà mai. Sempre sul Foglio, però, Luigi Di Maio dice l'opposto: firme abnormi, organizzazione territoriale che non esiste, un partito nuovo ha poco senso. E dentro il Movimento lo liquidano come rumore utile in tribunale. Ne parliamo con Gianluca De Rosa