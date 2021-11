Il giustizialismo duro e puro di Giorgia Meloni sull'ergastolo ostativo

Per la leader di Fratelli d'Italia non si può rischiare "di rimettere in libertà mafiosi conclamati". Per fortuna però non è più la stagione della strage di Capaci

L'ultima in ordine di tempo ad issare il vessillo del giustizialismo duro e puro è Giorgia Meloni. Serve una legge per mantenere l'ergastolo ostativo altrimenti, dice, "si rischia a maggio 2022 che mafiosi conclamati, assassini, che si sono rifiutati di collaborare con la giustizia, invece di rimanere in galera possano tornare in libertà a fare in propri comodi perché hanno avuto una buona condotta in carcere o perché hanno partecipato ai programmi di rieducazione". La questione è ormai tutta politica, dopo che la Corte costituzionale ha stabilito che la norma sul carcere ostativo così com'è non va.