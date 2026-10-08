Le proteste continuano, ma rimangono segnali positivi. La Francia non è poi così allo sbando

Ma la sola osservazione delle dinamiche di crisi non basta a contestualizzare il tutto. La Francia ha una spesa sociale eccessiva, che alcuni giudicano fuori controllo. Il sistema sanitario e quello pensionistico offrono garanzie molto solide. In parole povere, i francesi lavorano meno degli altri e sono più protetti in caso di malattia o disoccupazione. La produzione industriale appare stagnante, con alcuni settori in difficoltà, come l’automotive, mentre quelli tecnologici sono in crescita. L’economia francese non è così allo sbando, e in alcuni settori ci sono ulteriori margini di crescita che potrebbero beneficiare anche di un allungamento dell’orario di lavoro. Del resto, il governo Bayrou era quasi riuscito a far sedere le parti sociali intorno a un tavolo per riformare il sistema pensionistico: si può ripartire da lì per raggiungere un compromesso che possa rimettere la Francia sui binari.