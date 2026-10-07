Il 7 ottobre Tel Aviv scotta di dolore. La strada fuori dal trauma

Piazza degli Ostaggi si è riempita di nuovo, i volti dei rapiti uccisi sono stati distribuiti fra i manifestanti, enormi facce fotografate in un momento di vita lontano, nel mondo prima del 7 ottobre e che ora raccontano un vuoto. “E’ un’iniziativa spontanea. Siamo qui per ricordare e anche per dire che questo governo deve andarsene”, dice una donna che regge un cartellone bianco con la scritta 7 ottobre. E’ restia a parlare, dice che la stampa straniera ha fatto un pessimo lavoro, si è adoperata in modo che le torture di Hamas venissero dimenticate in fretta. “Nel tuo paese si ricorda il 7 ottobre?”, domanda senza attendere la risposta, ed è meglio così. E’ una signora sulla sessantina, mostra una rabbia cortese contro il resto del mondo che si è dimenticato di cosa ha subìto Israele. “Ma in Italia lo sanno cosa è successo?”, domanda ancora senza aspettare una risposta. E, anche questa volta, è meglio così. Un signore al suo fianco interviene: “Sai, qui non c’è nulla di organizzato, sapevamo che in questa piazza sarebbe accaduto qualcosa e noi siamo qui per ricordare, è stato così per tre anni, siamo venuti qui senza appuntamenti fissi, tutto era spontaneo. Forse un giorno comprenderanno anche all’estero”. Israele si sente un’isola e sa di non esserlo sempre stato, è una condizione nuova e le ragioni sono da cercare in questi tre anni. I signori parlano delle loro speranze per un cambiamento alle elezioni del 27 ottobre, sembra che attribuiscano al voto una missione curativa, quasi che la sconfitta di Benjamin Netanyahu e della sua coalizione che tanto auspicano possa davvero aiutare il paese a uscire dal 7 ottobre.