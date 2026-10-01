A Londra è stato arrestato un uomo che sarebbe legato al presunto piano per attaccare la base Raf di Fairford

L'indagine era cominciata nella notte tra sabato e domenica, quando la polizia aveva ricevuto una segnalazione su tre veicoli sospetti diretti verso Fairford. Gli agenti armati avevano fermato le auto nella zona di Whelford e arrestato cinque uomini britannici, tutti tra i venti e i trent'anni. I cinque erano stati poi rilasciati lunedì su cauzione. La polizia aveva trovato della benzina ma nessun ordigno esplosivo. Il nuovo arresto sembra però dare maggiore peso all'ipotesi che l'episodio possa avere avuto una matrice legata al regime di Teheran.